Председатель Нацполиции рассказал о своем отношении к легализации проституции, наркотиков и игорного бизнеса

Председатель Нацполиции Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции в Украине в случае принятия цивилизованного, законодательного решения этой проблемы. Об этом он рассказал в интервью LB, передает УНН.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", - рассказал он.

Что касается легализации легких наркотиков, то председатель Нацполиции считает, что общество к этому пока не готово.

"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - добавил он.

Клименко считает, что игорный бизнес должен контролироваться государством.

"Игорный бизнес должен находится в руках государства и контролироваться четко государством", - рассказал он.

За счет легализации игорного бизнеса в бюджет планируют получить 2-3,5 млрд грн.

Напомним, председатель Нацполиции Игорь Клименко считает, что прежде чем легализовать оружие в Украине, необходимо закончить боевые действия и изъять всю незаконное оружие.