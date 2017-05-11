Представителя Болгарии на Евровидении-2017 уличили в выступлении в аннексированном Крыму

Конкурсант Евровидения-2017 от Болгарии Кристиан Костов принимал участие в концерте по случаю Дня защиты детей, который прошел 1 июня 2014 года в оккупированном Россией Крыму.



Пользователи соцсетей отмечают, что Костов выступал в Крыму как участник проекта "Голос. Дети". На тот момент ему было 14 лет.

Напомним, что Кристиан Костов родился и живет сейчас в Москве, является гражданином России. Его мать казашка, отец - болгарин.

Как писали "Вести", Костов входит в тройку главных претендентов на победу в Евровидении-2017 по мнению букмекеров.

На "Евровидении" в Киеве за Болгарию выступает москвич Кристиан Костов.

Так вот. Он был в Крыму после "аннексии". (видео от 1 июня 2014) pic.twitter.com/FrlUiMLsuO - La Russie parle (@Russia_calls) 10 мая 2017 г.