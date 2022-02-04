Представника України висунули на Нобелівську премію світу

Польський правозахисник Петро Хлєбович заявив, що лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва висунули на Нобелівську премію світу. Про це повідомляють ЗМІ.

Ініціатором номінування Мустафи Джемілєва стала віце-спікер нижньої палати польського парламенту (Сейма) Малгожата Госєвська.

Джемільова вже номінували на Нобелівську премію миру у 2009, 2011 та 2015 роках.

Мустафа Джемілєв народився на півострові Крим у 1943 році. Не минуло й року, як його сім’ю разом з іншими кримськими татарами радянська влада депортувала — так Джемілєви потрапили до Узбекистану.

Серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року також є:

британський дослідник природи Девід Аттенборо,

Всесвітня організація охорони здоров’я,

лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська,

міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кава,

Папа Римський Франциск.

Раніше в США відбулася 79-та церемонія вручення премії «Золотий глобус».

Вона пройшла в неділю, 9 січня, у закритому режимі та не транслювалася по телебаченню чи онлайн.

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