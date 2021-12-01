Представники НАТО ознайомились із підготовкою фахівців з логістики для ЗС України в Одесі

Військову академію (м. Одеса) відвідала делегація фахівців з логістики країн-членів НАТО — США, Польщі та Литви. Закордонні гості ознайомилися з процесом підготовки спеціалістів з логістики для Збройних Сил України на рівні L1-L4 та магістрів з логістики.

Під час вступного брифінгу представники академії розповіли членам делегації про структуру та основні завдання факультетів, де відбувається підготовка фахівців з логістики ЗС України. Також вони продемонстрували зміни в навчальному процесі відповідно до стандартів НАТО.

Упродовж візиту фахівці Північноатлантичного альянсу ознайомилися з навчально-матеріальною базою академії та організацією навчального процесу. Зокрема, закордонні гості взяли участь у дегустації страв, які приготували курсанти третього курсу факультету матеріально-технічного забезпечення під час групових занять у лабораторії приготування їжі.

Підбиваючи підсумки візиту, віцедиректор Центру спільної та стратегічної логістики Національного університету оборони США пан Джордж Топік відзначив високий професійний рівень науково-викладацького складу академії та висловив сподівання на продовження та посилення співпраці у справі підготовки кваліфікованих спеціалістів для української армії.

https://armyinform.com.ua