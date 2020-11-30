Представниця Франції перемогла на дитячому "Євробаченні-2020"

На міжнародному пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2020" перемогла 11- річна французька співачка Valentine із піснею J'imagine ("Я уявлю собі"), вона набрала 200 балів. Результати оголосили на офіційному сайті конкурсу у неділю, 29 листопада.

На другому місці опинилася представниця Казахстану Каракат Башанова, а на третьому - представниця Іспанії Солеа.

У конкурсі також брали участь представники України, Польщі, Франції, Мальти, Грузії, Іспанії, Білорусі, Нідерландів, Росії, Казахстану, Німеччини та Сербії.

Представник України Олександр Балабанов з піснею "Відкривай" посів сьоме місце, набравши 106 балів.

Дитячий конкурс пісні "Євробачення" - це щорічний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки (ЄМС).

Цьогорічний фінал відбувся у Варшаві, столиці Польщі. Однак через пандемію коронавірусу він проводився у форматі онлайн.

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