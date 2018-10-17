Предстоятель УАПЦ Макарий прокомментировал передачу Андреевской церкви Константинополю

Украинская православная автокефальная церковь соглашается пожертвовать Андреевскую церковь, в которой ведет богослужения, в пользование Вселенскому патриарху.

Об этом заявил предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий, передает ZIK.

16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве в качестве символического жеста в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

Как отметил предстоятель УАПЦ, он не имеет претензий к решение о передаче храма Константинополю.

"Обратились ко мне, согласен ли я отдать Андреевскую церковь. Я сказал, если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, потому что я не могу не быть последовательным. Когда я поминаю патриарха и иду навстречу, то надо жертвовать один кафедральный собор, и мы жертвуем этим", - подчеркнул митрополит Макарий.

Отметим, что до 2015 года Андреевская церковь была в подчинении Украинской автокефальной православной церкви. После этого договор аренды закончился, и храм начали реконструировать. Сейчас церковь принадлежит государству.

Что говорят эксперты о передаче Андреевской церкви?

Политический эксперт Андрей Вигиринский отмечает, что Андреевская церковь является государственной собственностью, из-за чего ее можно передать в пользование религиозной организации, но не иностранному государству. Поэтому в прямое пользование Константинополю храм не передадут. Вероятно, только в бесплатное пользование представительству Вселенского патриархата в Киеве. По мнению Вигиринского, сам факт передачи церкви выглядит как имущественное вознаграждение Константинополю от Порошенко.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.