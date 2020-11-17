Прем'єр-міністр представив "5 цифрових рішень" для боротьби з пандемією в Україні

Під час виступу у парламенті прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував 5 основних цифрових рішень, які почнуть діяти незабаром і будуть направлені на боротьбу з COVID-19, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні хочу представити 5 основних цифрових рішень, які будуть запроваджені найближчим часом:

1) цифровізація та централізація збору інформації про факти, підозри та випадки інфекційних захворювань;

2) вдосконалення мобільного додатку "Вдома" ("Дій вдома" - ред.), з впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;

3) запуск електронного рецепту на ліки, антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, необхідні для боротьби з COVID-19;

4) запровадження електронного направлення на ПЛР, що дасть можливість відслідковувати черги й не утворювати їх у режимі реального часу;

5) QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади. Подібна система діє у Великій Британії - єдина країна. Ми будемо рухатися швидко й будемо другою країною світу, яка запровадить подібні заходи", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду також розповів, що постановою про проведення протиепідемічних розслідувань Верховна Рада надала уряду можливість реалізовувати комплексні протиепідемічні розслідування. У тому числі - шляхом створення Єдиного електронного реєстру та відповідних цифрових рішень.