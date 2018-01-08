Премия "Золотой глобус": стали известны победители

Лучшим режиссером был признан мексиканец Гильермо дель Торо (фильм "Форма воды), опередивший, известного Стивена Спилберга

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха получил приз как лучшая драма на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в этом фильме, получила премию за лучшую женскую роль в драматическом фильме. Картина также отмечена призами за сценарий и за роль второго плана, которую сыграл Сэм Рокуэлл.

В фильме рассказывается о том, как мать-одиночка вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство ее дочери-подростка Анджелы.

Гари Олдман награжден "Золотым глобусом" как "Лучший актер драматического фильма" за роль в картине "Темные времена".

Премией "Золотой глобус" как лучшая актриса в категории "Комедия и мюзикл" награждена Сирша Ронан за фильм "Леди Бёрд". Фильм также признан лучшей картиной в этой номинации. Среди актеров в этой же категории был отмечен Джеймс Франко, сыгравший главную роль в фильме "Горе-творец".

Лучшим режиссером был признан мексиканец Гильермо дель Торо ("Форма воды"), опередивший, помимо прочих, Стивена Спилберга.

Во время церемонии вручения награды почти все присутствующие женщины были одеты в черные платья, таким образом выражая протест против сексуального насилия.

Немецкий фильм "На пределе режиссера Фатиха Акина удостоен американской премии "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке.

На церемонии, которая прошла в ночь на понедельник, 8 января, присутствовал сам 44-летний режиссер. "На пределе" также является претендентом от Германии на премию "Оскар" 2018 года. Картина рассказывает историю немки Кати, которая внезапно теряет семью: в результате теракта погибают ее муж и сын. После этого она решает отомстить за свою потерю.

Помимо фильма немецкого режиссера, на "Золотой глобус" также претендовала кинокартина россиянина Андрея Звягинцева "Нелюбовь", камбоджийский фильм Анджелины Джоли "Вначале они убили моего отца", а также фильмы из Чили и Швеции.

В 2010 году немецкий кинорежиссер Михаэль Ханеке получил "Золотой глобус" за фильм "Белая лента".

7 января сообщалось, что лидерами по количеству номинаций в этом году - мелодрама-фэнтези Гильермо дель Торо "Форма воды" (7 номинаций), фильмы "Секретаное досье" Стивена Спилберга, "Три билборда на границе Эббинг, Миссури" Мартина Макдонаха (по 6 номинаций у каждого).

В 2017 году сразу в семи номинациях Золотого глобуса победил мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Фото: goldenglobes.com