Прeставлено первое издание научно-практического комментария к Закону Украины "О государственной службе" (видео)

Издание представлено в Украинском доме. Комментарий увидел свет в издательстве Верховной Рады Украины. Представил труд авторский коллектив во главе с доктором юридических наук, действительным членом Национальной академии правовых наук Украины Анатолием Селивановым. Он отметил, что работа над комментарием продолжалась почти полтора года. Участие в написании приняли 10 ученых.

В издании изложены трактовки всех статей Закона "О государственной службе" и уделено внимание всем новациям.

Во время презентации отмечалось, что принятие Верховной Радой Украины Закона Украины "О государственной службе" требует нового правопонимания в сфере применения норм, каждого положения закона для создания единой практики для государственных служащих относительно занятия, пребывания и прекращения их деятельности на соответствующих должностях государственной службы. Также отмечалось, что авторский коллектив в составе известных ученых из наук административного и трудового права выполнил задание создать доступный научный комментарий-пособие для аппарата государственных органов, органов государственной власти, судей и прокурорских работников, преподавателей и студентов юридических вузов.

В научно-практическом комментарии проведен классический постатейный системно-структурный анализ правовых норм Закона Украины "О государственной службе". Издание подготовлено с учетом современных новелл действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере государственной службы, во взаимосвязи с новейшими тенденциями формирования и развития института государственной службы и его значения для развития в Украине демократии на основе служения народу.

Комментарий рассчитан на широкий круг читателей, прежде всего на тех, кто применяет закон на практике, - юристов, государственных служащих, работников местного самоуправления, общественных деятелей, журналистов.

В пресс-конференции приняли участие Анатолий Селиванов, доктор юридических наук, действительный член Национальной академии правовых наук Украины, Николай Иншин, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, действительный член Национальной академии правовых наук Украины, Владимир Кисляк, руководитель издательства Верховной Рады Украины, Анатолий Горлов, главный редактор газеты Верховной Рады Украины "Голос Украины", Светлана Кондзеля, руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины, Виталий Максимьяк, руководитель Управления кадров Аппарата Верховной Рады Украины.