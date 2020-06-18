Престижний юрфак КНУ Шевченка в цьому році може залишитися без абітурієнтів

Про раптову спробу ліквідувати Юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка повідомило одразу кілька блогерів, повідомляє УНН.

За інформацією Олексія Голобуцького, на 18 червня керівництвом університету призначено засідання Вченої ради для розгляду питання про створення на базі факультету нового закладу - Інституту права. "Створення Інституту права йде в розріз з традиціями університету, оскільки тягне за собою ліквідацію юрфаку, якому 185 років", - зазначає Голобуцький.

Про невдоволення колективу факультету ідеєю поспішної реорганізації повідомляє Кирило Сазонов: "Що за поспіх? У чому нагальність питання? Чому не запитали ані викладачів, ані студентів? Спойлер - колектив не в захваті".

Про велику кількість проблем, яку спричинить ліквідація факультету під час вступної кампанії, яка проходить під час пандемії, попереджає Віктор Таран: "Це все може поставити під сумнів вступну кампанію на юрфак 2020 року, яка і так під сумнівом через COVID-19".

У зв'язку із пандемією коронавірусу, вступна кампанія до Юридичного факультету дійсно була перенесена на 13 серпня.

Реорганізація ж одного з символів університету Шевченка, що був заснований в 1834 році, це тривалий процес, що потребує отримання нової ліцензії на освітню діяльність, нової сертифікаційної документації на акредитацію та широкого кола інших формальних дій. "Переоформити не встигнуть, адже вступна кампанія 2020 ось-ось розпочнеться", - стверджує Голобуцький. "Як бути з набором студентів в цьому випадку? Ні дітям, ні їх батькам не позаздриш. Багато очевидно оберуть інший виш на тлі такої невизначеності", - пише Сазонов.

Блогери згадують високі рейтинги Юридичного факультету КНУ серед правничих вишів України та не розуміють, чим викликано таке раптове бажання його реорганізувати. "Що взагалі не так з факультетом, якому майже 200 років? Репутація у нього серйозна, місця в рейтингах якості освіти країни найвищі", - зазначає Кирило Сазонов.

На неприпустимості спонтанності та поспіху наголошує й Голобуцький, зазначаючи, що такий підхід ставить під сумнів розумність ухвалення таких радикальних рішень. Віктор Таран вважає, що подібні реорганізації потрібно робити спокійно і виважено: "Сподіваюсь, здоровий глузд переможе, і така нахраписта реорганізація юрфаку не відбудеться".