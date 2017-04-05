Президент ФК "Полтава" заявил о роспуске команды

Матч 1/4 финала Кубка Украины между ФК "Полтава" и донецким "Шахтером" не состоится. Более того, президент ФК "Полтава" Леонид Соболев в 14:00 объявит о прекращении существования клуба.

Об этом информирует новостная служба телеканала "Футбол 1", передает Infokava.com со ссылкой на dynamo.kiev.ua

Как сообщает источник, сегодня утром состоялось совещание перед кубковым матчем между "Полтавой" и "Шахтером", которое продлилось всего 5 минут. В начале совещания выступил директор матча, который заявил о том, что проводить встречу на стадионе "Локомотив" запрещено. Тем не менее, был вариант с провидением матча на стадионе "Ворскла".

Далее взял слово президент "Полтавы" Леонид Соболев, сообщив, что на стадионе "Ворскла" его клуб играть не будет. В 14:00 он планирует собрать болельщиков и объявить о том, что ФК "Полтава" прекратит свое существование.

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