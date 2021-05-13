Президент підписав закони щодо пільгового розмитнення "євроблях"

Президент України Володимир Зеленський підписав пакет законопроєктів для пільгового розмитнення "євроблях"

Відповідні законопроєкти "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби" No 1402-ІХ та "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" No 1403-ІХ Верховна Рада ухвалила 15 квітня.

Як повідомляє пресслужба голови держави, підписані документи тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об'єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави- агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності.

Нагадаємо, у 2018 році Верховна Рада вже намагалася розв'язати проблему євроблях і ухвалила два закони.

Перший ввів нову формулу акцизного податку, який розраховують як множення базової ставки (від 50 до 150 євро залежно від типу і об'єму двигуна) на коєфіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коєфіцієнт віку (кількість повних календарних років). Другий сильно підвищив розміри штрафів за порушення термінів перебування євроблях в Україні.

Крім того, з 25 листопада 2018 року до 24 лютого 2019 року діяв пільговий період, за час якого українці розмитнили за зменшеними ставками податків 218 тисяч автомобілів на іноземних номерах. Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

Ухвалені закони не зупинили протести "євробляхарів", тож народні депутати знову вирішили піти на поступки власникам нерозмитнених авто і створили, як було анонсовано "останній пакет" законопроєктів щодо цього.