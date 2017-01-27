Президент поручил Кабмину срочно решить проблему с мусором во Львове

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Согласно сообщению, ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи Петра Порошенко с Владимиром Гройсманом.

"Убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления. Но когда там неспособны в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, - необходимо помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов ", - объяснил президент.

Также сообщается, что завтра Владимир Гройсам планирует посетить с рабочей поездкой Львов.

Напомним, из Львова начали вывозить мусор.