Президент України нагородив менеджера «Укрпошти» за збитий літак

Пам’ятаєте чудову історію про те, як менеджер «Укрпошти» збив російський літак?

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня капітана Сергія Чижикова, який 4 березня в небі над Черніговом збив з ПЗРК «Ігла» російський штурмовик Су-34.

Також Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким за мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високими державними нагородами відзначені майже 250 українських військовослужбовців.

26 воїнів нагороджені посмертно.

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