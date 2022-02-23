Президенти європейських країн снідали на заправці поблизу Рівного

Кортеж президентів завітав на автозаправну станцію у селі Біла Криниця, що на Рівненщині сьогодні, 23 лютого.

Під час робочого візиту в Україні президент Литовської Республіки Хітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда снідали на автозаправній станції WOG поблизу Рівного.

Президентські автомобілі супроводжувалися машинами української поліції. Авто Дуди і Науседи заправили «до повного», після чого президенти і їх супроводжувачі взяли каву у приміщенні кафе АЗС. Очільники держав сіли за окремим столиком, пили каву, снідали привезеними із собою харчами і жваво про щось говорили.

Персонал АЗС, упізнавши високих гостей, попросив дозволу сфотографуватися з ними.

«Гості буди дуже приязні і якісь безпосередньо та позитивно налаштовані. З радістю погодилися сфотографуватися. При тому президент Литви заявив: «У вас на автостанції працюють дуже добрі люди!» Ми реально були розчулені», – розповідає менеджерка автостанції Наталя Гусєва.

«Вирішила їм щось подарувати. Спочатку хотіла наші фірмові подушки-підголівники в дорогу. Втім, їх не виявилося – якраз усі розкупили. Тому я подарувала кожному з президентів наше бамбукове горнятко з логотипом. Вони дякували, щиро усміхалися і робили з нами селфі на свої телефони», – розповіла менеджерка WOG.

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