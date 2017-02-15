Приговор О.Сенцову: Судебный процесс был политическим шоу - Аскольд Куров (Dagens Nyheter, Швеция)

20 лет тюремного заключения в Сибири за терроризм — вот к какому наказанию приговорили украинского режиссера и активиста Майдана Олега Сенцова. Это был насквозь политический судебный процесс, поставленный прогнившей политической системой, считает друг режиссера кинематографист Аскольд Куров, создавший фильм о судьбе Сенцова, мировая премьера которого состоится на Берлинском кинофестивале.

Фильм «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова» начинается со сцен в зале суда в Москве, где режиссер Олег Сенцов смотрит из-за решетки стальной клетки, в которую его поместили, словно зверя в зоопарке. Обвинения, которые ему зачитывают, — очень серьезные: утверждается, что он — лидер антирусского движения на Крымском полуострове, которое планирует взорвать мосты, линии электропередач и памятник Ленину в Симферополе.

На самом деле сорокалетний сейчас Олег Сенцов — мирный демократ-активист, который выступает за свободу Украины, рассказывает его друг, русский режиссер Аскольд Куров, который приехал в Берлин на мировую премьеру своего фильма о судьбе коллеги.

«Моя самая главная цель — привлечь внимание к судьбе Сенцова. Очень легко позабыть об одиноком человеке в Сибири. Я своим фильмом, конечно, никого не освобожу, но мы все вместе должны бороться дальше», — рассказал Куров, когда Dagens Nyheter встретилась с ним в Берлине.

Олег Сенцов раньше был профессиональным геймером и как режиссер раскрылся поздно. Его полнометражный дебютный фильм «Гамер» прославил его имя в кинематографических кругах. В связи с российской оккупацией Украины он стал активистом протестного движения и тайно возил еду украинским солдатам на оккупированном Крымском полуострове. Это стало основанием для того, что в 2014 году его схватила российская служба безопасности ФСБ, организация-преемница КГБ, и обвинила в терроризме.

Приговор Сенцову — 20 лет тюрьмы в Сибири за терроризм — вызвал негодование в кругу его прославленных коллег по всему миру. Кен Лоач, Вим Вендерс и Агнешка Холланд — лишь некоторые из тех, кто потребовал его освобождения. Кроме того, случаем Сенцова заинтересовались Amnesty International и Европейская киноакадемия, которые осудили судебный процесс над ним как нарушающий международное право. На Берлинском кинофестивале 650 человек устроили манифестацию, держа таблички с текстом: «Free Oleg Sentsov».Заметно, что у фильма — маленький бюджет. Ни кадр, ни монтаж не захватывают. Но в центре стоит судьба Сенцова. Рассказ о напоминающем сюжеты Кафки судебном процессе дает потрясающее до глубины души представление о том, как вершится правосудие в Кремле и как российское государство поступает, чтобы заставить замолчать своих критиков.

«Судебный процесс был политическим шоу для Владимира Путина», — убежден Аскольд Куров.

«Тех, кто давал показания против Сенцова, пытали, а некоторые получали плату за выдуманные свидетельства».

Зрители могут посмотреть, как двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан упорно борется за то, чтобы брата оправдали. Она участвует в демонстрациях, дает интервью и ходит к нему в тюрьму. Очень сильная сцена, где дочь Сенцова разговаривает по телефону со своим сидящим в тюрьме папой.

Сенцов пополнил ряды многочисленных журналистов, художников и диссидентов, которые в путинской России попали в тюрьму по политическим причинам. «Процесс» также содержит острую критику режима. Но сам Куров больше не боится.

«Когда я занимался фильмом, у меня развилась настоящая паранойя. Я заметил, что за теми, кто помогал со съемками, следили, и я знал, что спецслужбы прослушивают мой телефон. Но потом я достиг той точки, когда просто устал бояться. Сейчас я говорю, что я в ужасе, но не боюсь», — говорит он хмуро.

«Вот что пропаганда делает с людьми. Ты либо подыгрываешь и притворяешься, что все в порядке, либо вынужден уходить в оппозицию и протестовать», — говорит он.

Dagens Nyheter: Как вы можете быть уверены, что Сенцов на самом деле невиновен в тех преступлениях, за которые его осудили?

Аскольд Куров: Сначала я был готов к тому, что правда могла оказаться и другой. Ситуация на Украине — сложная. Страна оккупирована внешней властью, и я не знаю, на что готовы пойти люди, чтобы защитить свою страну. Но действительно нет ничего, что указывало бы на то, что он виновен. Взорвать маленький памятник Ленину — совершенно бесполезная акция, не может быть, чтобы это было идеей Сенцова.

Аскольд Куров родился в 1974 в советском тогда Узбекистане и переехал в Москву в 1991 году, когда Советский Союз прекратил свое существование.

«Тогда люди были полны надежд на новую эпоху, свободу и иную жизнь. У нас появилась свобода слова и независимая пресса. Удивительно и горько, что мы не смогли это удержать. Сейчас мы вернулись обратно к советским принципам», — говорит он.

В то время как ситуация для критиков режима в России становится все хуже и хуже, Владимир Путин получил международное признание благодаря своим отношениям с президентом США Дональдом Трампом. Кинокритик американского еженедельника Variety Оливер Глиберман (Oliver Gleiberman) после того, как посмотрел фильм Курова, написал, что надеется на то, что его посмотрит и Трамп.

«Я не следил за американской предвыборной компанией и не очень много знаю о Трампе. Но, кажется, он использует всевозможные политические приемы, которые используют и русские политики. Это печально. И это означает движение назад и для западного мира», — говорит Куров.

Тюремные двери откроются для Олега Сенцова в 2034 году. Впереди — почти вечность в сибирской тюрьме.

«Я не думаю, что он просидит там все 20 лет. Власти, наверное, обменяют его на русских пленных на Украине или на смягчение санкций», — считает Куров.

Оптимист Куров не верит и в то, что сама путинская эпоха протянет так долго.

«Невозможно и дальше продолжать жить с этой системой, она прогнила изнутри насквозь. И хотя 87% населения поддерживают Путина, 13% — все-таки против».

Лина Лунд