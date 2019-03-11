Приход родного села Епифания перешел из УПЦ МП в ПЦУ

Парафия села Старая Жадова Черновицкой области перешла из УПЦ Московского патриархта в Православную церковь Украины

Об этом сообщили в старостинском округе населенного пункта, передает "ДС" со ссылкой на Укринформ.

"У нас провели собрание религиозной общины местной церкви. Все присутствующие на собрании люди, а это 415 человек, проголосовали за переход в единую поместную украинскую православную церковь", - рассказала делопроизводитель старостинского округа Елена Казимирко.

Отметим, село Старая Жадова - это малая родина митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Переход в ПЦУ прошло без конфликтов, однако священник на собрание не приешл, хотя был приглашен.

"На территории нашего округа мирно сосуществуют 12 церквей различных религиозных конфессий. И одна из них была православная церковь Московского патриархата. Именно прихожане этой церкви решили перейти в ПЦУ", - уточнила она.