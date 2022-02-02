Прикордонники зафіксували збільшення на чверть поїздок іноземців до України

Відзначається різке збільшення інтересу до нашої країни серед громадян Саудівської Аравії і зменшення – з боку Білорусі.

У минулому році 4,26 млн іноземців відвідали Україну, що на 26% більше порівняно з попереднім роком.

Як зазначили у ДПСУ, у зв’язку з цим аналітиками Служби складено топ-10 країн, громадяни яких частіше за інших відвідували нашу країну впродовж минулого року.

Так, за підрахунками, впевнене лідерство тримають громадяни Республіки Молдова – понад 1,05 млн осіб з цієї країни приїздили в Україну у 2021 році. Друге та третє місця розділили між собою громадяни РФ та Польщі – 518 та 310 тисяч осіб відповідно.

Водночас, якщо більшість країн демонстрували істотний приріст за кількістю громадян, котрі приїздили в Україну, то потік громадян Республіки Білорусь за минулий рік знизився на 41% – з показником 272 тисяч осіб ця країна посіла четверту сходинку рейтингу.

Замикають п’ятірку громадяни Румунії – 2021-го до нас приїздили 264 тисячі осіб з цієї країни, що загалом на 15% більше, ніж за 12 місяців 2020-го.

Далі у рейтингу – Туреччина, Угорщина та Німеччина, при чому шоста та восьма країни списку теж демонструють зростання потоку – в 1,7 та 2,1 раза відповідно.

На дев’яту та десяту позиції вийшли Ізраїль та США – 133 та 103 тисячі громадян цих країн відповідно відвідали торік Україну.

Як зауважили у прикордонному відомстві, досить цікавим виглядає той факт, що впродовж минулого року кількість громадян Саудівської Аравії, які приїздили в Україну здебільшого з метою туризму, зросла у 103 рази і це абсолютний рекорд приросту.

Нагадаємо, за інформацією Державної прикордонної служби України, у 2021 році близько 46 тисячам особам було відмовлено у допуску на територію України, що майже удвічі більше, ніж позаминулого року.

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