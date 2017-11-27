Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке

Свадебная церемония состоится весной 2018 года, скорее всего, после того как герцогиня Кембриджская родит третьего ребенка.

Королева Елизавета II дала свое согласие на свадьбу младшего внука с канадской актрисой за неделю до собственного платинового юбилея со дня свадьбы, который отпраздновала с принцем Филиппом 20 ноября.

"Помолвка Его Королевского Высочества и госпожи Маркл состоялась в начале этого месяца в Лондоне. Принц Гарри сообщил новость Ее Величеству Королеве и другим родственникам. Принц Гарри также просил благословения на брак у родителей госпожи Маркл", - сообщил Кларенс-хаус от имени принца Уэльского Чарлза.

Меган уже переехала во дворец и поселилась в Ноттингемский коттедж, который находится на территории Кенсингтонского дворца.

East News Меган Маркл и принц Гарри

Шесть месяцев принц и актриса скрывали свой роман, а этой осенью они вместе впервые появились на публике. Ради свадьбы с принцем Меган бросила работу в сериале "Форс-мажоры", благодаря которому прославилась, закрыла все свои проекты в Канаде и уже переехала жить в Лондон.

Пока неизвестно, где именно состоится церемония - в Вестминстерском аббатстве, соборе Святого Павла или часовне в Виндзорском замке, но, скорее всего, она пройдет после того, как герцогиня Кембриджская и принц Уильям представят миру своего третьего наследника, который, напомним, появится на свет в апреле 2018 года.