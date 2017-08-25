Привет Ахметову: В Киеве разгромили два офиса "Киевэнерго" (фото)

В Соломенском районе города Киева неустановленные лица напали два центра по обслуживанию клиентов компании "Киевэнерго"

Об этом сообщил в Facebook бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передает "ДС".

Вчера в Соломенском районе обычные киевляне ( не титушки и не проплаченная "общественность") разгромили два центра по обслуживанию клиентов "Киевэнерго".

Причина - недовольство всем, что связано с "Киевэнерго".

Люди ещё не поняли, что руководители КМДА там "в доле".

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По его словам, оба инцидента имели место 23 августа.

На обнародованных им фотографиях видно поврежденную мебель, оргтехнику и разбитое стекло.

Как отмечает политик, это были "обычные киевляне".

"Причина - недовольство всем, что связано с "Киевэнерго"... Это только август. Что будет в ноябре?!", - добавил он.

Перед этим компания Ornex, входящая в группу СКМ, приобрела за 759 млн грн у Фонда госимущества 25% акций "Киевэнерго". Таким образом, структура Ахметова пока контролирует 97,3% акций "Киевэнерго".

В июне столичный горсовет разорвал соглашение с ОАО "Киевэнерго" по управлению тепловыми сетями города. По словам мэра Виталия Кличко, его команда ищет "альтернативу" "Киевэнерго".