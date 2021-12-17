Проєкт бюджету США передбачає $756 мільйонів допомоги Україні

Проєкт бюджету Сполучених Штатів на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні у 756 млн доларів, зокрема на зміцнення безпеки - 400 млн доларів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Проєкт бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні у 756 млн доларів, зокрема на зміцнення безпеки - 400 млн доларів, але наша мета - 1 млрд доларів підтримки - залишається незмінною, і ми впевнено до неї рухаємося», - сказав міністр.

Він додав, що за лінією Держдепартаменту, Пентагону, Агентства США з міжнародного розвитку на підтримку ключових реформ в Україні американська сторона виділила понад 460 млн доларів. За словами Кулеби, завдяки допомозі Сполучених Штатів українці отримали близько 2,2 млн доз вакцин від СOVID-19.

«Тобто ми говоримо про дуже широке двостороннє партнерство», - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада Кулеба наголосив, що Штати залишаються провідним партнером України. Обсяг матеріально-технічної допомоги США у 2021 році склав понад 130 млн доларів.

https://www.ukrinform.ua