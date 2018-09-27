"Проблема Захарченко будет решена": СБУ обнародовала аудиозапись подготовки переворота в "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности получили аудиозапись с доказательствами подготовки принудительного смещения с должности "главы ДНР" Александра Захарченко так называемым главой "Народного Совета ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Разговор между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными произошла 12 июня в 16:50 в ресторане "Yuvam" в турецком городе Анталия. Аудиозапись подтверждает подготовку Пушилиным "государственного переворота" в псевдореспублике. Во время обсуждения планов на "нейтральной территории" Лаврентьев акцентирует внимание собеседников на необходимости замены до сентября текущего года действующего "главы ДНР" без проведения выборов. По его словам, с появлением нового и.о. "главы республики" "проблема Захарченко" будет окончательно решена.

Служба обнародовала наиболее показательные фрагменты переговоров из почти четырехчасовой беседы.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины перехватили разговоры главарей террористической организации "ДНР", в которых они обсуждают изменения во властной структуре и согласование этих действий с Кремлем.

Напомним, в центре Донецка 31 августа прогремел взрыв возле кафе "Сепар", в результате взрыва был убит главарь "ДНР" Александр Захарченко. Служба безопасности Украины считает это междоусобными войнами между террористами, которые не могут поделить власть и деньги.

7 сентября Дениса Пушилина провозгласили предводителем "ДНР".