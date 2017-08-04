Продлен срок подачи оригиналов документов абитуриентами для зачисления на бюджет - министерство образования

Министерство образования и науки (МОН) Украины продлило возможность подачи оригиналов документов абитуриентами для зачисления на бюджетную форму обучения до 18:00 5 августа.

Об этом говорится в письме министерства руководителям высших учебных заведений, передают Украинские новости.

Отмечается, что решение принято в связи с многочисленными обращениями абитуриентов.

"Принимая во внимание обращения, а также тяжелые погодные условия, Министерство образования и науки обращается к руководителям приемных комиссий с просьбой обеспечить возможность для выполнения абитуриентами условий к зачислению на места государственного и регионального заказов (подача оригиналов документов) до 18:00 5 августа 2017 года", - говорится в нем.

Отметим,п о итогам вступительной кампании-2017 в Украине 60 тыс. 925 абитуриентов получили рекомендации к зачислению на бюджетные места в украинских высших учебных заведениях.

Всего 511,1 тыс. абитуриентов подали заявления на вступление в вузы в 2017 году.