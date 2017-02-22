Продюсером Евровидения-2017 стал бывший шведский певец и стилист

Продюсером конкурсной части песенного соревнования Евровидение-2017 стал Кристер Бьоркман, сообщает UA:Перший.

Ранее он уже занимался постановкой подобных конкурсов. В частности, он был также приглашен на роль продюсера Евровидения-2013 и Евровидения-2016. Кроме этого Бьоркман сделал из национального отбора на песенный конкурс в Швеции Melodifestivalen настоящее телевизионное шоу.

Во время проведения соревнования в Киеве он будет нести ответственность за подготовку внешнего вида каждого конкурсного номера шоу.

"Я очень рад снова работать для лучшего музыкального события мира и с нетерпением жду на сотрудничество с командой UA:Первый. Уверен, вместе мы сделаем действительно лучшее шоу", - сказал продюсер.

Бьоркман начинал свою карьеру в качестве стилиста-парикмахера. Позже стал певцом и представлял Швецию на Евровидении-1992.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за первые три дня с начала продажи билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017 продали как минимум 11 тысяч билетов.