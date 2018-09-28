Проевропейские реформы поддерживают 60% украинцев

Абсолютное большинство граждан (60%) считает, что Украине важно продолжать проевропейские реформы, даже если ЕС не будет предоставлять государству перспективу членства. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии

Из них 39% поддерживают реформы, поскольку убеждены в необходимости этих реформ прежде всего для самой Украины, тогда как 21% считают, что у Украины нет другого выбора, как идти в направлении европейской интеграции, независимо от членства.

В то же время 17% опрошенных склонны считать, что на самом деле "европейские реформы" на Украине и не нужны, а 7% предпочитают развернуться в направлении интеграции в Евразийский экономический союз с Россией. Не определили своей позиции 15% респондентов.

В региональном разрезе больше всего разделяют мнение о необходимости продолжения проевропейских реформ безотносительно к перспективам получения членства в ЕС именно жители Запада (всего 78%) и Центра (67%), тогда как заметно меньше таких среди жителей Востока (48%) и Юга (38%).

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и КМИС с 16 по 28 августа 2018 года среди 2041 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%. Опрос прошел при поддержке проекта "Общественная синергия", которая финансируется Европейским Союзом и исполняется Международным фондом "Видродження".

Как писало РБК-Украина, 20 сентября нардепы отправили на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект No9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года большинство граждан (52%) считали, что Украине нужно стать членом Европейского Союза, тогда как примерно треть (34%) с этим не согласны и еще 15% не могут определиться со своей позицией.