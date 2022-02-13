Прогноз погоди в Україні в День закоханих

У День закоханих, у понеділок, 14 лютого, в Україні буде сонячно, але досить прохолодно.

На всій території країни у понеділок буде сонячна погода без опадів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 10 градусів тепла, а от уночі буде морозно - від -2 до -14 градусів. Найхолодніше буде на сході України.

Сніговий покрив становитиме:

у Карпатах – до 103 см

у деяких районах Київської, Житомирської, Хмельницької областей – до 5 см

у Чернігівській та Сумській областях – до 20 см

у Харківській області – до 15-18 см

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