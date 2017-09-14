Прокуратура не предоставляла России результаты расследования убийства Вороненкова

Прокуратура не сообщала российской стороне сведений о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", - подчеркнула она.

Максимец также сообщила, что в настоящее время следствие по данному уголовному производству, которое проводит прокуратура Киева, находится на завершающей стадии. В ближайшее время будет объявлено о его результатах.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что убийство Вороненкова в Киеве, по заказу российских спецслужб, организовал бывший муж Марии Максаковой, "вор в законе" Владимир Тюрин.

Как сообщал УНИАН, Вороненков переехал в Украину вместе с женой Максаковой и получил украинское гражданство.

15 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вороненков является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что киллер - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами.

Позже в СБУ отметили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом российской ФСБ.

4 сентября Луценко заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится в РФ, причастен к преступным кругам и имеет "живые контакты" с российскими спецслужбами.