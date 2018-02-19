Прокуратура открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства студентки из Туркменистана

Киевская местная прокуратура No 9 начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства студентки НМУ им. Богомольца Муккадас Насырлаевой из Туркменистана. Об этом сообщила пресс- служба прокуратуры города Киева.

Студентка НМУ им.Богомольца Муккадас Насырлаева из Туркменистана

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Ранее адвокат ее семьи заявил, что студентка прыгнула с моста в Киеве после того, как в вузе ей отказались выдать заявление для продления вида на жительство. По его словам, перед этим деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения временного вида на жительство.

"По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время обучения в высшем учебном заведении, а также из-за разногласий с его руководством. В связи с этим в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 по ст. 120 (доведение до самоубийства) УК Украины", - заявили в прокуратуре.

Расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств происшествия.

Установлено, что 30 января 2018 г. студентка вышла из учебного заведения, где училась, и домой не вернулась. По факту ее исчезновения 31 января 2018 было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что девушка 30 января 2018 покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве.

В университете им. Богомольца заявили, что прилагают максимум усилий по установлению обстоятельств исчезновения Насырлаевой.

"Медицинский университет имени Богомольца будет всячески способствовать правоохранительным органам в расследовании исчезновения Мукаддас Насырлаевой. Руководство университета предоставит для этого всю необходимую информацию в пределах компетенции", - заявили в университете

Также в университете подтвердили, что проблемы с миграционным законодательством у студентки действительно были.

"Мукаддас была отчислена из НМУ за нарушения миграционного законодательства. Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. К этому времени Насирлаева не оформили вид и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насирлаевою на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась ", - пояснили в университете.

Университет призвал коллектив и студенческое сообщество к солидарности с семьей и близкими Насирлаевои.