Прокуратура отзвала подозрение активисту 9-й сотни Самообороны Майдана Бубенчику

Обвинение попросило отозвать ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика. Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения в Печерском суде заявила заместитель генпрокурора Алла Стрижевская.

"Я отзываю ранее поданное ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику", - сказала Стрижевская.

Как сообщает "Громадське", она также пригласила Бубенчика и его защитников 5 апреля в 17 часов в главное следственное управление для вручения новой подозрения.

После этого судья ушел в совещательную комнату.

Через несколько минут судья вернулся и объявил об удовлетворении ходатайства прокурора.

Напомним, прокуратура подозревает Ивана Бубенчика в убийстве милиционера и военнослужащего Внутренних войск МВД, покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов и незаконном обращении с оружием во время событий Революции достоинства в 2014 году.

Иван Бубенчик был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом" - первом из цикла расследований "По следам революции", - он заявил, что 20 февраля 2014 года находился на Майдане в Киеве вблизи Консерватории и стрелял в силовиков. Таким образом, по его словам, он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади.

По материалам: Громадське телебачення