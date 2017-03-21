Прокуратура провела обыски у начальника полиции Шостки, обнаружены флаг РФ и золотые слитки

Прокуратура Сумской области провела обыски в доме и рабочем кабинете начальника Шосткинского отдела полиции, выявлены флаг Российской Федерации и золотые слитки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс- секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Как отмечается, правоохранители провели санкционированный обыск в кабинете и квартире начальника Шосткинского отдела полиции в рамках расследования дела по факту систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника указанного отдела, который сегодня, 21 марта 2017 года, разоблачен на получении 7 тыс. гривен взятки.

"Во время проведения следственных действий в доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штыкножи и флаг Российской Федерации. В кабинете правоохранителя, который имеет специальное звание полковник полиции, обнаружено и изъято 21,5 тыс. долларов, 150 евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекция монет", - говорится в сообщении.

В настоящее время начато досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей. По данному факту открыто два уголовных производства по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и в. 366-1 (декларирование недостоверной информации).

В рамках уголовного производства по факту систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем нача... Опубликовано Ларисой Сарган 21 март 2017 г.