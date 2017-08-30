Прокуратура собирается обжаловать меру пресечения Шуфричу-младшему

Прокуратура города Киева будет обжаловать решение Шевченковского райсуда о передаче на поруки 23-летнего Нестора Шуфрича, который сбил пешехода. Об этом в кулуарах суда сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает телеканал "112 Украина".

"Мы настаивали на круглосуточном домашнем аресте. Во время судебного заседания прокурор озвучил те риски, которые сейчас имеются, а именно возможно незаконное воздействие на свидетелей и потерпевшего. Прокуратура обжалует меру пресечения", - отметила она.

Как сообщалось, сына нардепа от "Оппозиционного блока" передали на поруки отцу Нестору Шуфричу.

Напомним, сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на Bentley сбил в центре Киева 31-летнего мужчину. Потерпевшему оказал первую медицинскую помощь сын главного раввина хасидов Украины Моше-Реувена Асмана Мендель: он успел забежать в синагогу и взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, помогая пострадавшему до приезда скорой.

Пострадавший в результате ДТП мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже в сети опубликовали видео с места аварии.