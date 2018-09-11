Прокуратура установила личности 900 сепаратистов из "самообороны" Крыма

В розыск объявлены только 74 представителя организации.

Прокуратура установила данные 900 членов организации "Самооборона Крыма". Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Фейсбуке.

"В настоящее время прокуратурой АРК и ГУ Нацполиции в АРК и г. Севастополь установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - написал Луценко.Луценко добавил, что в 2018 году по результатам собранных доказательств 74 представителям организации было сообщено о подозрении по ст. 260 (создание непредусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса. Они объявлены в розыск.

Среди них 8 человек создали и финансировали организацию, 15 - руководили "ротами", 41 - входил в состав "самообороны" Крыма.

Правоохранители продолжают собирать доказательства участия представителей "самообороны" в захвате предприятий, учреждений, организаций, а также доказательства в нападениях и похищениях граждан.

Напомним, в декабре 2017 года одесский суд бессрочно взял под стражу члена "самообороны" Крыма.