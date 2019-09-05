Прокурор в деле Цемаха заявляет об угрозе жизни подозреваемого

Прокурор по делу боевика "ДНР", бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха Олег Пересада считает, что освобождение подозреваемого под личное обязательство может представлять угрозу жизни Цемаха.

Об этом он заявил журналистам сразу после завершения судебного рассмотрения по делу 5 сентября, сообщает корреспондент Укринформа.

"Да, это мое мнение. Действительно, может быть угроза, поскольку достаточно много внимания господину Цемаху уделяется, особенно в контексте расследования крушения "Боинга" Малайзийских авиалиний. И, как я отмечал судье, он является важным элементом установления истины в этом производстве. И мы понимаем, что наш северный сосед достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами", - заявил прокурор.

Он также отметил, что теперь за жизнь Цемаха "будет отвечать сам господин Цемах", и добавил, что подозреваемый сейчас обязан появляться на дальнейшие судебные заседания, однако "никто не дает гарантии, что он будет появляться".

"Я не могу комментировать вопрос обмена, поскольку ко мне как к руководителю группы прокуроров в уголовном производстве в отношении господина Цемаха никакой официальной информации о его обмене не поступало", - сказал прокурор в ответ на вопрос журналистов, готовят ли Цемаха к обмену.

Как сообщал Укринформ, в четверг, 5 сентября, Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему "командиру ПВО" города Снежное, свидетелю по делу МН17 Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство.

Также суд возложил на Цемаха ряд обязательств сроком на два месяца: прибывать на вызовы к следователю, прокурору, в суд; не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает и находится, без разрешения следователя, прокурора, суда; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства и работы.

Бывшего "командира ПВО" города Снежное Цемаха задержали в конце июня украинские спецслужбы на территории так называемой "ДНР".

28 июня Цемаха доставили в Киев, а 29 июня Шевченковский райсуд столицы принял решение о его аресте на два месяца. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В интервью одному из сепаратистских СМИ Цемах откровенно рассказывал о катастрофе малайзийского Boeing-777 и даже подтверждал, что ракета была выпущена из ПЗРК "Бук".

Недавно в некоторых СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной не осуществляется из-за требования Москвы отдать им Цемаха. Правоохранители Нидерландов заявили о желании допросить Цемаха.