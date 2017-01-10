Пропавших в зоне АТО военных до сих пор не нашли

Спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин рассказал, что в настоящее время продолжаются поиски украинских военнослужащих, которые пропали в воскресенье, 8 января. Об этом он сообщил в эфире телеканала 112 Украина.

Матюхин заявил, что поиски не прекращали, добавив, что информация постоянно изменяется. Так, появились сведения о том, что они были найдены, но позже их опровергли. Сейчас никаких новых данных нет, также в штабе не могут сказать ничего точно, однако он считает, что или в конце сегодняшнего дня, или завтра уже станут известны подробности.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в штабе антитеррористической операции контролируют ситуацию с исчезновением трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины на Донбассе.