Прописка не обязательна. Гриневич рассказала о документах при поступлении в школу

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила о том, что при зачислении детей в школу по новому принципу территориальной доступности учебного заведения, документом, подтверждающим место проживания родителя и ребенка, сможет быть не только регистрационный штамп в паспорте.

Об этом она сообщила в эфире Радио НВ.

"Мы прорабатываем с Минюстом очень большое количество документов, чтобы это не обязательно была регистрация в паспорте. У нас много переселенцев, военнослужащих, а также тех людей, которые поехали зарабатывать деньги в большой город и здесь живут, арендуя квартиру. И там есть около десятка возможных документов, но вы должны предоставить всего лишь один - и это необязательно штамп в паспорте", - отметила Гриневич.

Напомним, что ранее Минобразования представило новый механизм зачисления детей в школу. Документ описывает механизмы зачисления детей в начальную (1- 4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школы.

В частности, новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности. То есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания.