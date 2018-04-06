Пророссийские боевики угрожали оружием представителям СММ ОБСЕ

Пророссийские боевики угрожали оружием представителям мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Кременца, Донецкой области, сообщает пресс-служба миссии.

Инцидент произошел 5 апреля, когда патруль Миссии в районе н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) пытался запустить беспилотник.

Однако, боевики, подъехавшие к ним на автомобиле, угрожая оружием помешали наблюдателям запустить беспилотник,

"Мужчина в камуфляжной одежде представился "командиром спецподразделения". Он заявил, что это зона запрета полетов и что им не сообщали о применении Миссией БПЛА. Наблюдатели рассказали о положениях мандата Миссии, в том числе, о возможности использовании БПЛА", - говорится в сообщении.

Затем к патрулю СММ подъехал еще один автомобиль с двумя вооруженными боевиками, которые пригрозили сотрудникам миссии оружием.

"Сотрудники СММ услышали, как один из них сказал другому: Готовься! После этого последний положил патрон в патронник и, держа палец на спусковом крючке, направил дуло автомата в землю", - сказано в сообщении.

Команда СММ собрала все оборудования и покинула этот район.

Ранее в СММ ОБСЕ заявили, что 30 марта боевики обстреляли три беспилотника миссии в неподконстрольных правительству Украины районах. Один из них был сбит в шести километрах от Миусинска.