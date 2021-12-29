Прощальна церемонія з полковником Віталієм Лазоркіним пройде у Львові 31 грудня

«Віталій дуже багато робив для становлення Збройних Сил України. Добре знаю це особисто, оскільки мені довелося разом з ним працювати над створенням законодавчої бази ЗСУ на зорі Незалежності України. Ми втратили чудову людину, патріота і державника, який робив все можливе і від нього залежне для України й заради неї. Щире співчуття родині Віталія і Вічна йому пам‘ять!» — написав Степан Хмара.

Віталій Лазоркін помер 26 грудня у віці 76 років. Він розробив Концепцію створення національних Збройних Сил України, яка була оприлюднена ним 1 грудня 1990 року та реалізована протягом 1991−1992 років. Полковник Віталій Лазоркін очолював робочу групу з розробки проєктів законів України «Про оборону України» і «Про Збройні Сили України», які були ухвалені Верховною Радою України 6 грудня 1991 року. Служив у Військах протиповітряної оборони, штабі Прикарпатського військового округу, викладав у Львівському політехнічному інституті, був заступником начальника Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони України й членом Громадської ради при цьому міністерстві. Брав активну участь у Помаранчевій революції 2004 року та Революції Гідності у 2013−14 роках.

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