Прощання з Патоном планується 22 серпня у клубі Кабміну

Прощання з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном планується в суботу, 22 серпня, у клубі Кабінету Міністрів, а поховання - на Байковому кладовищі в Києві.

"Прощання з Б. Є. Патоном планується в суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів України, поховання - на Байковому кладовищі. Про час буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні прес-служби НАНУ.

Як повідомлялося, Патон помер 19 серпня на 102-му році життя. Джерела в Інституті кардіохірургії ім. Амосова, повідомляють, що причиною смерті стала зупинка серця. Він перебував на лікуванні з 11 серпня у зв'язку з множинними кардіологічними захворюваннями.