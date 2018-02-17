Прощеное воскресенье: смысл праздника, традиции и обряды

Масленичная неделя подходит к концу. В этом году она длилась с 12 до 18 февраля. Завтра у верующих будет Прощеное воскресенье, которое предваряет начало Великого поста.

В христианстве эта неделя является подготовительным периодом к главному празднику - Пасхе.

Христианский смысл прощеного воскресенья

В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ. Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей сыропустной так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Что обязательно надо сделать в этот день

18 февраля надо непременно пойти на службу в храм. Это особенный день для православных христиан, потому что читается Нагорная проповедь, а во время службы священник просит прощения у своих прихожан.

Также в этот день не только можно, но и надо попросить прощения у родных, близких. Для этого не надо перечислять свои грехи и обиды, а достаточно сказать: "Прости меня!"

Нельзя никому отказывать в прощении. Это великий грех. И если у вас просят прощения, то стоит ответить: "Бог простит - и я прощаю!".

В последний день Масленицы надо обязательно сесть за стол всем членам семьи. К слову, наши предки садились за стол в Прощеное воскресенье 7 раз - по количеству дней Масленичной недели.

И наконец, вечером в этот день надо успокоиться и подумать над тем, что с понедельника, 19 февраля, начинается Великий Пост, испытания которого надо пройти достойно.

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресение

Одна из важнейших традиций в этот день - просить друг у друга прощения. Для этого не нужен какой-то особенный повод - просят прощения просто "за всё".

Это делается с целью очищения души, чтобы встретить Воскресение Христово с легким и открытым сердцем. Если вы искренне попросите у своих близких прощения за вольные и невольные обиды и пригрешения, то сделаете все правильно. В ответ принято говорить: "Господь простит, и я прощаю". Делать все это можно как лично, так и используя новейшие достижения технологического прогресса - смс, соцсети и мессенджеры. Церковь относится к такой форме положительно, главное - чтобы прощения просили искренне.

Традиции и обряды Масленицы у славян

Помимо вышеперечисленного, наши предки в Прощеное воскресенье совершали еще некоторые обряды. Так, например, вечером в воскресенье славяне посещали могилы родственников, чтобы помянуть усопших - считалось, что таким образом души умерших "пируют" вместе с близкими на Масленицу. Еще одна традиция - ходить в баню, чтобы смыть с себя грехи. Остатки праздничной еды сжигали или отдавали скотине, тщательно мыли посуду и даже полоскали рот.

Праздник Масленицы традиционно заканчивался тем, что славяне сжигали чучело зимы. В наше время это делают на массовых гуляниях в честь праздника.

Источник: https://inforeactor.ru, https://vesti-ua.net