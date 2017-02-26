Прощеное воскресение: Как просить прощение, история праздника, что нельзя делать, традиции праздника

В воскресенье, 26 февраля, заканчиваются разнообразные масленичные гулянья, которые связаны с проводами зимы и встречей весны. Завтрашний день называется прощеным воскресеньем. Принято просить прощения у всех близких людей.

В понедельник начинается самый строгий пост, Великий пост.

В воскресенье православные христиане на литургии слушают Евангелие, в котором говорится о прощении грехов, о предстоящем посте и других важных для христиан традициях.

По традиции в этот день христиане просят друг у друга прощения обид, а враги примиряются друг с другом.

Последний день перед Великим постом должен начинаться в церкви. Там священник, читая проповедь, обращается к людям для того, чтобы извиниться перед ними за свои вольные и невольные грехи.

Об этом есть даже фраза в Евангелии: "А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".

Такая традиция пришла к нам от египетских монахов, которые переняли ее у первых христиан. В те времена, согласно с церковным уставом, прощение просили на конец каждого дня.

Накануне Великого поста, египетские подвижники уходили на 40 дней в пустыню, возносить молитву в одиночестве. Многие погибали там от лап хищников и, помня об этом, просили прощения друг у друга загодя.

Таким образом, в Прощеное воскресенье нужно с утра попросить прощения у своей семьи и близких. В старину в этот день замужние дочери и женатые сыновья приходили и приезжали в отчий дом и просили прощения у родителей. А те - у своих взрослых детей.

В Прощеное воскресенье на фразу "Прости меня" принято отвечать "Бог простит". На это есть причина, ведь у этой фразы на самом деле есть продолжение: "Бог простит - и я прощаю".

Как просить прощение в Прощеное воскресенье?

Традиционно в прощеное воскресенье говорят две фразы: "Прости мне" и "Бог простит - и я прощаю". Представители церкви уточняют, что нельзя использовать более привычное для нас "извини", так как эта фраза предполагает, что человек не чувствует за собой вины, но использует вежливую конструкцию.

Также, в Прощеное воскресенье нельзя лелеять обиды и отказывать в прощении. Во время церковной литургии священники напоминают слова Святого писания, что не простив самому, как можно надеяться на прощение со стороны Бога?

В Прощенное воскресенье прощение принято просить у всех, с кем общался в течение года, часто формулу обращения дополняют: "Прости меня, пожалуйста, если я в чем виноват перед тобой".

Ответная фраза "Бог простит - и я прощаю" также имеет свой смысл. Таким образом человек соглашается, что не ему судить о нанесенной обиде, и пусть все решает Бог.

Если вы не готовы принять извинения, не стоит формально произносить эти слова, уточните, что забыть обиду вы пока не в силах, но закончите фразой "Бог простит". Церковники обращают внимание, что просить прощения и прощать нужно искренне, а не как дань традициям и обрядам, ведь только тогда произносимые слова обретут смысл.

В Прощеное воскресенье в церквях на литургии читается та часть Евангелия, где говорится о необходимости прощения обид ближним, без чего мы, согласно христианскому учению, не можем получить прощения грехов у Бога. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми ближними.

Прощеным воскресеньем завершается масленичная неделя, это последний день, когда можно употреблять в пищу молочные продукты.

Прощеное воскресенье: что нельзя делать

В народе в Прощеное воскресение было принято мыться в бане - вместе с душой очищать тело.

Также говорят, что в этот день нельзя думать о плохом, жаловаться, раздражаться, вступать в конфликты и провоцировать их.

По материалам Газета.Kg, Високий Вал, МИГ Запорожья