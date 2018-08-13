"Просто звери": Вайкуле оценила реакцию на свои слова о Крыме

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая прежде заявила о своей твердой позиции по Крыму, призналась, что не ожидала, что ее твердый отказ посещать аннексированный Россией полуостров вызовет такой резонанс.

Набросившихся на нее интернет-критиков Вайкуле назвала "зверями", пишет РИА "Новости".

"Я даже не представляла, что люди такие звери. Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят", - отметила артистка.

При этом, как подчеркнула певица, после ее слов о Крыме коллеги по цеху показали свое истинное лицо.

"Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно", - добавила она.

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Напомним, в СМИ вызвали резонанс словам латвийской знаменитости Лаймы Вайкуле. В время одной из пресс-конференций в преддверии концерта артистка ответила на острый вопрос журналиста, заявив, что ни при каких условиях не согласится ехать в Крым.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что поддерживает выбор певицы Лаймы Вайкуле касательно аннексированного Россией Крыма.