Протест против Портнова: студент заявил об угрозах за участие в акции

Студент Киевского национального университета сообщил, что ему пригрозили незачетами за участие в акции протеста против восстановления Андрея Портнова на должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об угрозах студенту КНУ Ивану Голоду сообщил в сети активист Сергей Мазур. Голод - один из организаторов акции "Нет Портнову в КНУ!"

"Угадайте, почему ему сегодня угрожали охранники университета и обещали незачеты", - написал Мазур.

Он добавил, что акция протеста против Портнова направлена не только на то, чтобы чиновника уволили из университета, но и чтобы "поддержать таких студентов, которых администрация хочет поставить на место". Кто такой Андрей Портнов и почему против него протестуют?

Юрист Портнов был членом команды экс-президента Виктора Януковича и занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно- процессуального кодекса.

Именно Портнов - автор скандальных "диктаторских законов" 16 января 2014 года, которые в период Евромайдана ограничивали конституционные права украинцев и были направлены на подавление протестов.

После победы Майдана Портнов бежал в Россию, а впоследствии - в Австрию. В 2015 году ГПУ открыла против него дело по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением.

Евросоюз наложил на Портнова санкции, но впоследствии его удалили из санкционного списка, когда политик выиграл судебное дело "Портнов против Совета ЕС".

После смены президента Украины в 2019 году Портнов неожиданно вернулся в Украину и занялся тем, что активно жалуется правоохранительным органам на якобы преступления пятого президент Петра Порошенко. Возвращение Портнова в КНУ

Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ имени Шевченко с 2009 по 2014 год, пока его не уволили с должности. Все потому, что Портнов работал на должности по совместительству, поэтому его уволили и взяли на эту должность штатного сотрудника.

Но недавно ректор КНУ восстановил Портнова в его должности без конкурса. Поэтому с 1 сентября 2019 года тот должен приступить к работе.

Известие о том, что одиозный Портнов снова станет профессором, не понравилось студентам КНУ. Поэтому они анонсировали на 20 июня в 18:30 ответную акцию протеста под красным корпусом университета. Организаторы акции призвали студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников КНУ "встать на защиту чести и репутации своего университета".

"Я поддерживаю любой протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно высказывать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате", - отреагировал на известие о протестах Портнов.

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