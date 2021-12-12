Проти "другого Чорнобиля": ще 5,7 млн євро ЄС виділив на реабілітацію ПХЗ у Кам’янському

Чи можете ви уявити, що за 450 км від Києва існує місце, де рівень радіації перевищує дозволену законодавством норму в 8 тисяч разів? І це колишній Придніпровський хімічний завод, який понад 40 років забезпечував оксидом урану весь Радянський Союз. Усього на території заводу наразі знаходиться 9 сховищ відходів уранового виробництва (хвостосховищ). Вони займають територію у 2,5 млн м2. За півстоліття експлуатації там накопичилося 36 млн тонн радіоактивних відходів. Надзвичайно загрозлива для довкілля та населення спадщина, "пухлина", потребувала негайної протидії та приведення у безпечний стан.

З 2014 року Європейський Союз фінансує заходи щодо реабілітації ПХЗ, працюючи у партнерстві з Урядом України, Міністерством енергетики та місцевими органами влади Дніпропетровської області та Кам'янською міською радою. Наразі завершено дві фази, у які сумарно було залучено 4, 6 млн євро. Закінчений в грудні 2016 року, з фінансуванням у розмірі 1,1 млн євро, перший етап створив довгострокову стратегію для приведення території заводу в безпечніший стан для працівників, громадськості та навколишнього середовища. З огляду на значне розповсюдження радіоактивно забруднених матеріалів по всьому майданчику ПХЗ, де розташовані кілька державних та приватних підприємств і працюють близько 600 осіб, партнери розпочали проєкт з фінансуванням від ЄС у 3,5 млн євро з підвищення безпеки як для людей, так і для довкілля, а також для виконання майбутніх заходів з реабілітації. В результаті цієї роботи на майданчику було створено п'ять радіаційних контрольованих зон, ущільнено дві будівлі з високими рівнями радіаційного забруднення, завершено розробку проєкту для збирання та тимчасового зберігання в межах однієї з контрольованих зон радіоактивних матеріалів з усієї території. Цей проєкт також підтримував зміцнення законодавчої та нормативно-правової бази для безпечного управління майданчиками уранового спадку.

У вересні цього року Європейська Комісія підписала Угоду про внесок, виділивши ще 5,7 млн євро на підтримку кількох першочергових заходів, необхідних для впровадження початкових реабілітаційних дій на майданчику ПХЗ. Проєкт передбачає розробку плану поводження з радіоактивними матеріалами, що ґрунтуватиметься на стратегії реабілітації, розробленій у 2016 р., і визначатиме заходи, які повинні бути виконані в першу чергу. Також проєкт передбачає організацію безпечного проміжного зберігання та остаточного захоронення радіоактивних матеріалів з майданчика, подальше зміцнення законодавчої та нормативно-правової бази для об'єктів уранового спадку в Україні.

Проєкт, який триватиме 4 роки, будуть виконувати Український науково-технологічний центр в партнерстві з Державним підприємством "Бар'єр", призначеним Міністерством енергетики України бути оператором майданчика ПХЗ.

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