Против вступления в НАТО выступает электорат только двух партий: "Оппоблока" и "За життя"

Если бы в Украине проводился референдум о вступлении в НАТО, 43% граждан проголосовали бы за, 33% - против, остальные либо не определились, либо не пришли бы на участки, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в марте по заказу Международного республиканского института (IRI).

Таким образом, по итогам референдума голоса распределись бы следующим образом: вступление в НАТО поддержали бы 57% участников, 43% высказались бы против.

Социологическая группа "Рейтинг"

Поддерживают вступление в НАТО 66% жителей Западной Украины и 48% в Центре. На Юге одобряют членство в Альянсе 26%, на Востоке - 22%.

Среди сторонников политических партий выступает против вступления в НАТО только электорат партии "Оппозиционный блок" (12% - за, 63% против) и партии "За життя" (11% - за, 73% против).

Социологическая группа "Рейтинг"

Исследование проводилось Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института (IRI) с 15 по 31 марта 2018 года среди 2400 граждан по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65,4%.

В марте президент Украины Петр Порошенко дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят намерение Украины вступить в НАТО и Европейский Союз.