Противник сближения Украины и ЕС Симоненко предпочитает отдыхать в Испании (фото)

Лидер коммунистов Петр Симоненко, который осуждает сближение Украины с Европейским Союзом, был замечен в аэропорту испанской Барселоны. Об этом на своей странице в Facebook пишет Мария Ионова, заместительница председателя Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции.

"Никогда не пойму, почему эти ненавидящие ЕС отдыхают в ЕС, а не в Крыму. В аэропорту Барселоны Симоненко собственной персоной, мы его часто в Страсбурге видим, и на российских ток-шоу, где он рвет рубашку за оккупацию. Испанское вино, так как в РФ европейские продукты под санкциями.

Хорошо иметь украинское гражданство и пользоваться безвизом, но жаль, что этот политик, который ненавидит Украину, до сих пор свободно передвигается миром по ненавистном ему украинском паспорте. Но может он к Аграмунту (президенту ПАСЕ - Ред.) летал? ", - написала она.

Фото: facebook/mariya.ionova

Ніколи не зрозумію, чому ці всі ненависники ЄС відпочивають в ЄС, а не в Криму. В аеропорті Барселони симоненко власною…

Posted by Mariya Ionova on Dienstag, 8. August 2017

Как известно, лидер украинских коммунистов Петр Симоненко занимает системную позицию относительно осуждения сближения Украины с Евросоюзом и НАТО.

"Европейская правда" пишет, что Петр Симоненко регулярно посещает страны шенгенской зоны - в частности, во время сессий ПАСЕ он ездит в Страсбург.

Как утверждает политик, он путешествует по приглашению европейских коммунистов, хотя не всегда удается увидеть его в здании Совета Европы.

Напомним, после одобрения законодательства о декоммунизации активность компартии в Украине оказалась вне закона, однако юридическая ликвидация партии пока не завершилась.

InfoResist.org

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