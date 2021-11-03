Противники вакцинації перекривають вулиці в центрі Києва

Учасники акції протесту проти вакцинації громадян від коронавірусу перекривають рух автотранспорту на вулиці Грушевського в Києві, а також на кількох інших центральних вулицях столиці поблизу урядового кварталу.

Участь в акції беруть кілька сотень людей, усі вони - без захисних масок. Протестувальники вимагають скасування карантинних обмежень, зокрема повернення школярів на очне навчання до шкіл, а також виступають проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Учасники акції почали збиратися біля Верховної Ради о 8:00, вони продовжують прибувати.

Після перекриття руху транспорту організатори протесту планують провести віче біля будівлі Верховної Ради.

Водночас правоохоронці намагаються умовити протестувальників розблокувати рух принаймні для громадського транспорту.