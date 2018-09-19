Противостояние двух патриархов отражает напряжение в отношениях между Россией и Украиной. (The Economist, Великобритания)

Президент Украины может извлечь внезапную выгоду из ссоры Московского и Киевского патриархов. В последнее время Порошенко критикуют, но жалобы на притеснения украинских церквей обеспечат ему дополнительную поддержку от западных партнеров, рассуждает британское издание «Экономист». А для политической и духовной власти в Москве «потеря» Украины была бы унизительна.

Эта ссора может увеличить поддержку окруженного критикой президента Украины

В то время как ухудшаются политические отношения между Россией и Украиной, духовные отношения между двумя основными полюсами влияния в православии в этом месяце также дали течь. И, вероятно, будут становиться только хуже.

Поводом для ухудшения стало желание избранных лидеров Украины учредить легитимную национальную церковь и решительное сопротивление близких к светской власти российских духовных сановников, твердо настроенных помешать этому шагу. Президент Украины Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой благословить создание украинской национальной церкви; патриарх московский Кирилл настаивает, что стамбульские церковные власти не имеют права вторгаться на каноническую, как он считает, территорию Москвы.

Патриарх Варфоломей не менее непреклонен в том, что его долг состоит в надзоре за церковными делами на Украине, как в связи с его положением первого среди равных в глобальной православной иерархии, так и в силу конкретных исторических причин, связанных со сложной, переменчивой ролью константинопольских священников в делах восточных славян во времена Византии и даже Османской империи.

7 сентября Вселенский патриарх предпринял первые шаги к выполнению просьбы господина Порошенко и украинских законодателей. Он направил в Киев двух североамериканских священников в качестве своих представителей для подготовки к формированию полностью самостоятельной церкви.

Это будет непросто. На данный момент наибольший охват на Украине имеет церковь, подчиняющаяся Москве, которую иногда называют Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ-МП). Второе место занимает Киевский патриархат (КП), не имеющий международного признания. Предположительно, создание национальной церкви повысит статус КП и поспособствует переходу некоторой части прихожан в обновленный институт. УПЦ-МП имеет в своем распоряжении гораздо больше священников и монастырей, однако, как следует из опросов, КП намного более популярен среди 70% украинцев, называющих себя православными.

Московский патриархат в ярости. В рамках первых санкций патриарх Московский Кирилл заявил, что его церковь перестанет поминать в богослужении патриарха Варфоломея. Было объявлено, что ни российский патриарх, ни подвластные ему епископы не будут принимать причастие вместе со священниками, подчиняющимися патриарху Варфоломею. И то, и другое — жесты огромного символического значения. Стало ясно, что если Вселенский патриарх даст благословение на полную независимость украинской церкви, произойдет полный разрыв отношений между Константинопольским и Московским патриархатами. Это будет означать, что рядовые священнослужители обеих церквей не смогут проводить вместе службу, а рядовым прихожанам одной церкви могут отказать в причастии в другой. 12 остальных автокефалий в православном мире встанут перед неловкой необходимостью выбирать между двумя патриархатами.

Российское телевидение показало торжественное и возмущенное выступление патриарха Кирилла, окруженного старшими архиереями и общающегося со своим главным церковным союзником в Киеве митрополитом Онуфрием по видеосвязи. Патриарх Кирилл холодно перечислил предполагаемые проступки стамбульского патриархата на протяжении веков, сосредоточив внимание на 1920-х годах, когда стамбульская власть вела переговоры с ультрасовременной фракцией русской церкви, которая была близка к большевикам, — этот шаг последующие поколения православных считали ошибкой.

Тем временем Константинопольский патриархат опубликовал документы, которые ставят в неловкое положение епископов на Украине, выступающих за Московский патриархат. Исходя из этих документов, в 1991 году, когда Украина создавала свою политическую государственность, идею полной духовной независимости поддерживали практически все православные епископы страны, в том числе и те, кто в дальнейшем передумал и принял продолжение верховенства Москвы.

Формально говоря, два патриархата оспаривают легитимность письма, отправленного Константинопольским патриархом в 1686 году, в котором он признавал переход Киевского престола под руководство Москвы. Вселенский патриарх утверждает, что переход был временным и был связан условиями, которые не были выполнены; представители Москвы повторили 14 сентября, что переход был однозначным и безвозвратным.

Однако с этими древними историческими спорами тесно связаны некоторые современные политические и геополитические вопросы. Президент Порошенко, по-видимому, считает создание национальной церкви решающим вопросом для своего политического будущего. В результате такие мудреные слова, как «Томос» (патриархальный указ о провозглашении независимой церкви), стали частью повседневных политических бесед в Киеве.

Для политической и духовной власти в Москве «потеря» Украины была бы унизительна. По некоторым подсчетам, около половины всех приходов под руководством Московского патриархата находятся на Украине. Прихожан и священников, которые молятся в этих приходах, никоим образом нельзя назвать ярыми сторонниками Москвы. Однако духовные связи между Москвой и Украиной — один из основных рычагов российского влияния на Украину, как хорошо знает президент Владимир Путин, близкий друг и союзник патриарха Кирилла.

В то же время США сделали изящный шаг, выражающий поддержку президенту Порошенко в религиозных вопросах. Посланник по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк (Sam Brownback) встретился 11 сентября с господином Порошенко и с сочувствием выслушал его жалобу, что на «оккупированных» Россией территориях Украины, с тех пор как началась поддержка местных сепаратистов в 2014 году, преследуются все церкви, кроме тех, которые принадлежат Московскому патриархату. Господин Порошенко также подчеркнул свою надежду на создание независимой церкви, которая сможет действовать свободно, не осуществляя ни на кого гонений, на подконтрольной ему украинской территории.