Протягом доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню - ООС

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Протягом минулої доби, 12 липня, зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 13 липня.

Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Біля Катеринівки збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного на Приазов'ї окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 13 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню неподалік Південного.

Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних Сил України немає, повідомили у штабі. "Про факти порушень з боку російсько- окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, секретар Ради національної оборони і безпеки Олексій Данілов заявив, що для того, щоб підтримувані Росією бойовики покинули окуповані території Донбасу, має бути відповідне особисте рішення глави Кремля Володимира Путіна.