Провальные дебаты Навального c Гиркиным (Financial Times)

Российский оппозиционный политик хочет быть допущен к президентским выборам 2018 года.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в четверг предпринял попытку расширить аудиторию своих сторонников, вступив в дебаты с Игорем Гиркиным, бывшим военным, офицером разведки и националистом, сыгравшим ключевую роль во вторжении России на Украину. Сидя за столом в затемненном офисе, Навальный и Гиркин в течение одного часа и 20 минут провели вербальный спарринг, обсудив, как избавить страну от коррупции, к каким отношениям с Западом следует стремиться и что делать с конфликтом на Донбассе.

Господин Навальный, адвокат и блогер, занимающийся борьбой с коррупцией, оказался ближе всех к тому, чтобы бросить вызов действующему президенту, чем любой оппозиционный политик за все 17 лет пребывания Владимира Путина у власти. Господин Гиркин воевал в пророссийском сепаратистском регионе Молдавии Приднестровье, участвовал в обеих жесточайших кампаниях России в Чечне, сыграл ключевую роль в аннексии Крыма Москвой, был главнокомандующим на ранних стадиях войны на востоке Украины.

Навальный развернул всероссийскую кампанию, чтобы участвовать в президентских выборах в марте 2018 года, благодаря протестному движению, толчком для которого послужила опубликованная в интернете видеозапись, где премьер-министр Дмитрий Медведев обвинялся в коррупции. Однако после первых мартовских протестных акций, обеспечивших ему популярность среди российской молодежи, уровень его публичного признания перестал расти: всего 55% россиян знают о его существовании, по результатам опроса независимой исследовательской организации Левада-центр.

Мэйнстримовые российские СМИ игнорируют Навального, как и большинство других оппозиционных политиков. Его предвыборные штабы стали мишенью для служб безопасности, которые в последнее время зачастили к ним с обысками, а сам Навальный и некоторые сотрудники его штаба подверглись нападениям со стороны сторонников Кремля.

Навальный принял вызов Гиркина на дебаты, утверждая, что он должен добиться расположения всех российских граждан как потенциальных избирателей, в том числе националистов-сторонников человека, известного под боевым псевдонимом Стрелков. Многие российские националисты критически относятся к Путину. До его возвращения в президентское кресло в 2012 году националистические группировки присоединялись к либеральной оппозиции в уличных протестах, многих привлекал Навальный, сам организовавший националистическое движение десять лет назад.

Однако многие либеральные сторонники оппозиционного лидера резко критиковали решение Навального. «Нельзя опуститься до уровня дебатов с военным преступником», — сказал Анатолий Дубкин, студент, участвовавший в двух акциях Навального в этом году.

После дебатов, транслировавшихся на Youtube-каналах Навального и Гиркина и на независимом телеканале «Дождь» (всего их посмотрели около 240 тысяч человек), кто-то посчитал, что их беспокойство было оправдано. Навальный, харизматичный оратор, заражающий своей энергией толпы людей, приходящих на его протестные акции, количество подписчиков которого превысило количество подписчиков на государственные каналы в считанные месяцы, часто выглядел беспомощно, дискутируя с оппонентом, обвинявшим его в отсутствии патриотизма.

Навальный тараторил слоганы своей предвыборной кампании о том, что он хочет вернуть России честные выборы, независимые суды и свободные СМИ. «Патриотизм для современной России — это такой романтический настрой: я взял свою трехлинеечку и пошел куда-то воевать. Я смотрю на всю страну. У меня как у кандидата есть города, в которых нет дорог, есть больницы, в которых нет бинтов, есть школы, которые разваливаются», — сказал Навальный, определяя свой патриотизм. «Для меня патриотизм сейчас в России — это действия, направленные на то, чтобы граждане России жили лучше и богаче прямо сейчас. Помощь людям сейчас — это не война, а борьба с коррупцией и улучшение экономики».

Но Гиркин сказал ему: «Когда вы еще учились, я уже воевал в Чечне». В конце дебатов бывший военный сказал: «Вы не националист, и, вероятно, даже не патриот». Некоторые зрители сочувствовали Навальному. «Тот, кто советовал Алексею Анатольевичу согласиться на дебаты с этим варваром, — тупой идиот», — написал на своей странице в Facebook российский писатель Рустем Адагамов.

«Да, Навальный произвел жалкое впечатление», — написал другой зритель. Пытаясь понравиться националистам, оппозиционный лидер также мог задеть своих более либерально настроенных потенциальных сторонников. Отстаивая важность свободных выборов, он сказал: «Я бы допустил всех, не только либералов, но и националистов, включая вас».

Навальный ушел от вопроса, заданного одним из зрителей через интернет, о том, считает ли он Гиркина военным преступником. «Если он убивал некомбатантов, если он совершал некоторые вещи, которые прямо перечислены в юридических документах, то тогда любой человек, в том числе Игорь Иванович, будет предметом судебного разбирательства. Если признают, что некомбатанты были убиты или он обращал кого-то в рабство, или занимался мародерством, тогда его признают военным преступником. Это дело суда, а не Алексея Навального».