Псування бюлетенів "опитування Зеленського" будуть розцінювати як хуліганство - МВС

Правоохоронці можуть кваліфікувати псування бюлетенів опитування президента Володимира Зеленського як дрібне хуліганство.

Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, проведення всеукраїнського опитування може збільшити кількість конфліктів на дільницях під час місцевих виборів.

Я думаю, це буде дрібне хуліганство. Ми ж не розриваємо книги..., якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів - це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку", - сказав він.

Згідно із чинним законодавством, за дрібне хуліганство передбачено покарання у вигляді штрафу або виправних робіт на 2 місяці. Також за це правопорушення можна отримати адміністративний арешт на 15 діб.